Tittino Cau è il primo sindaco della Lega in Sardegna

Zoffili: "Illorai è un paese simbolo della nostra azione politica tra la gente"

Di: Redazione Sardegna Live

Il meccanico e agricoltore Tittino Sebastiano Cau è il sindaco eletto del Comune di Illorai.

"A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau. È una grande soddisfazione per il nostro movimento - Così il Segretario Regionale leghista della Sardegna e deputato della Lega Eugenio Zoffili -. Illorai è un paese simbolo della nostra azione politica tra la gente in Sardegna: dai 2000 abitanti degli anni 50, ora purtroppo ridotti a 850 residenti, festeggiamo il nostro primo sindaco leghista, Tittino Cau, meccanico e agricoltore. Da Illorai con il nostro nuovo sindaco parte il progetto della Lega contro lo spopolamento dell’Isola, con iniziative concrete che sottoporremo a tutti i sindaci sardi, al nostro Governatore Solinas e al Governo di Roma”.