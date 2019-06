Sant’Elia, Fotografa la scheda elettorale. Arrivano i Carabinieri

L’uomo è stato denunciato

Di: Alessandro Congia

Era intento a fotografare la scheda elettorale all’interno del seggio, ma il presidente lo ha scoperto e ha avvisato il 112.

E’ accaduto a Sant’Elia, in via Schiavazzi: l’uomo, un 68enne, è stato denunciato dai Carabinieri. L’anziano elettore era intento ad inviare via whatsapp la foto con la scheda con la quale aveva assegnato già la preferenza.

Sempre all’esterno del seggio in questione, i militari dell’Arma hanno identificato due persone impegnate a distribuire “santini” elettorali: per loro scatterà una sanzione amministrativa.