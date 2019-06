Lieve malore per presidente di seggio in città

È stata accompagnata al pronto soccorso

Di: Ansa Sardegna

Lieve malore per una presidente di seggio all'interno della sezione aperta alle scuole primarie di Sant'Alenixedda a Cagliari, dove si stanno svolgendo le operazioni di voto per le comunali che riguardano 28 comuni della Sardegna e circa 400 mila sardi.

La donna, forse per il grande caldo che sta caratterizzando la giornata, ha accusato un malessere ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Secondo quanto si apprende la presidente potrebbe rientrare al proprio posto in giornata. Nel frattempo le operazioni di voto all'interno del seggio proseguono regolarmente con il coordinamento del vicepresidente.