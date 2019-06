Zoffili (Lega): “Vitalizi in Sardegna? Non li voteremo mai”

Il Segretario regionale: “La nostra posizione è chiara e trasparente"

Di: Antonio Caria

Anche il segretario regionale della Lega, Eugenio Zoffili, è voluto intervenire sulla polemica che si è scatenata ieri sulla presunta reintroduzione dei vitalizi in consiglio regionale.

Una querelle che prosegue anche in queste ore. “Vitalizi in Sardegna? La nostra posizione è chiara e trasparente – dichiara Zoffili -. La Lega non voterà mai provvedimenti che aumentano i costi della politica o che comprendano privilegi economici, pensionistici, aumenti di stipendi per chi è stato eletto in Regione ad ogni livello e che – conclude – possano determinare esborsi per i cittadini sardi”.