Cani (PD): “Non abbiamo reintrodotto i vitalizi per una precisa scelta politica”

Il Segretario regionale: “Continueremo a mantenere una posizione contraria”

Di: Antonio Caria

“Il Partito Democratico della Sardegna ha avuto un’intera legislatura (quella passata) per reintrodurre vitalizi o misure economiche assimilabili. Non l’ha fatto, nonostante la maggioranza numerica in Consiglio. E non l’ha fatto per una precisa scelta politica”.

A dirlo è il segretario del Partito Democratico Emanuele Cani in un comunicato stampa a proposito della polemica sui vitalizi dei Consiglieri regionali.

“Davanti alle varie informazioni che circolano – ribadisce – riteniamo opportuno ribadire che, se l’attuale Governo regionale di centrodestra intende assumere decisioni di reintrodurre vitalizi o misure economiche assimilabili lo faccia pure, ma non pensi di contare sulla disponibilità del Partito Democratico che continuerà a mantenere la sua posizione contraria”.