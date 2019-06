Comunali. Venerdì 14 giugno Giorgia Meloni in Sardegna

La Presidente di Fratelli d’Italia sarà a Sassari, Alghero e Cagliari

Di: Antonio Caria

Altri big in Sardegna in vista delle elezioni comunali in programma domenica 16 giugno.

Venerdì 14 giugno sarà nell’isola la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Alle 11.30 sarà a Sassari per passeggiata con il candidato Sindaco del Centrodestra, Mariolino Andria, da piazza d'Italia fino a piazza Azuni;

Alle 13.15 ad alghero, terrà un’incontro in piazza Pino Piras con la coalizione e il candidato Sindaco del Centrodestra, Mario Conoci;

Ultimo tappa a Cagliari, alle 18.45, per un comizio in piazza Darsena (via Roma), con il candidato Sindaco, Paolo Truzzu, e i rappresentanti di tutta la coalizione di centrodestra.