Fondo Resisto. Zedda: "Regione capace ed efficiente". Satta (Progressisti): "Ritardi nei pagamenti"

Botta e risposta fra l'assessora al Lavoro e l'opposizione in Consiglio regionale. Manca (M5s). "Impegni non rispettati"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della riunione odierna della Commissione Lavoro, L’assessora Alessandra Zedda (Fi) ha fornito il report relativo ai dati del fondo Resisto. Gli interventi hanno riguardato tre grandi categorie: piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e grandi imprese.

"Dall’approvazione della legge (luglio 2020) - si legge in una nota - sono state pagate 2.187 istanze su 9.200 domande presentate dalle piccole e medie imprese, mentre sono attualmente in lavorazione circa 4.000 pratiche. Sono state pagate 2.690 istanze dei lavoratori autonomi su 7.530 domande presentate e si annunciano pagamenti per circa 5.000 pratiche entro il giugno 2022. Pagato inoltre il 60% delle somme dovute per le istanze presentate da 15 grandi imprese mentre il saldo è annunciato per giugno 2022. Il totale degli stanziamenti del fondo resisto sono stati 182.428.000 euro in due anni e si calcola che, per dare copertura a tutti gli interventi previsti, manchino ancora circa 40 milioni di euro".

"Tali numeri - per l’assessora Zedda - testimoniano l’impegno ed il lavoro dell’amministrazione regionale e degli uffici competenti e sono l’esempio che seppur con evidenti carenze di personale, la Regione ha dimostrato straordinarie capacità ed efficienza nell’affrontare con determinazione e volontà le conseguenze dell’emergenza pandemica senza mai trascurare la cosiddetta ordinaria amministrazione".

Per i consiglieri della minoranza, con in testa la rappresentante dei Cinque Stelle Desirè Manca, invece, i dati illustrati certificano il mancato rispetto degli impegni assunti con i lavoratori autonomi e con le imprese "ai quali erano stati promessi ristori in tempi brevi e comunque non oltre il 2021, con procedure snelle ed efficaci".

"I numeri parlano chiaro - ha aggiunto l’esponete dei Progressisti, Gianfranco Satta -. Su 7.530 domande dei lavoratori autonomi, dopo due anni, ne sono state pagate solo 2.690 ed agli autonomi va assicurata priorità nei pagamenti".

"Ho mantenuto gli impegni con i sardi - ha replicato Alessandra Zedda - davanti ad una emergenza mai vista prima ed il primo pagamento dei ristori è datato 31 agosto 2021, da allora non ci siamo mai fermati e continueremo a lavorare con impegno, determinazione e serietà fino a quando non avremo saldato l’ultima richiesta".