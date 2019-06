Cappellacci: “Dopo le dimissioni di Savona, Governo ancora senza ministro degli affari europei”

Il deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna: “Trovare urgentemente un successore per affrontare questa fase politica delicata”

Di: Antonio Caria

“Dopo quasi tre mesi dalle dimissioni ufficiali di Savona, ancora non è stato individuato un nuovo ministro per gli Affari Europei”.

A dirlo è Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Sardegna che aggiunge: “In una fase delicatissima in cui è fondamentale tutelare gli interessi della nostra comunità nazionale in Europa appare urgente e non più rinviabile l’individuazione di una successore che si metta subito al lavoro sulle grandi questioni aperte tra Roma e Bruxelles”.

“L’Italia non può aspettare i tempi della politica quando sono in gioco il presente e il futuro delle famiglie, delle imprese, dei risparmiatori. Auspichiamo – ha concluso Cappellacci – che si colmi al più presto questo vuoto politico e che la compagine di governo si presenti al completo di fronte ad una sfida che non concede tentennamenti né perdite di tempo”.