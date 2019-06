Riqualificazione dell’edilizia privata, il centrosinistra presenta un’interrogazione in Consiglio regionale

Roberto Deriu (PD): “Il ceto dei coraggiosi va sostenuto più che mai, ora che la crisi riprende a mordere”

Di: Antonio Caria

Il Centrosinistra ha depositato in Consiglio regionale un’interrogazione (primo firmatario Roberto Deriu) nella quale chiede al Presidente della Regione e all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di riferire in ordine “Allo stato di avanzamento del programma di intervento per la manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale, con particolare riferimento alla predisposizione e pubblicazione del relativo avviso”.

“Infatti, con la Legge regionale n. 48 del dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019) il Consiglio regionale – si legge nella nota –, nel quadro del pacchetto Artigianato e Commercio, aveva previsto, per l'anno 2019, uno stanziamento di 27 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e, con la successiva Deliberazione n. 7/59 del 12.02.2019 la Giunta Pigliaru aveva dato gli indirizzi per l’attuazione della Legge, attraverso l’individuazione dei criteri di agevolazione e delle modalità di attuazione degli interventi”.

La preoccupazione dei consiglieri interroganti è che “La mancata pubblicazione dell'avviso, necessario affinché i cittadini interessati possano presentare le richieste, non consenta il rispetto dei termini di impegnabilità delle risorse (31 dicembre 2019), le quali, conseguentemente, verrebbero eliminate per economia di stanziamento. Verrebbe in tal caso vanificata una delle leggi più importanti della scorsa legislatura”.

“Il ceto dei coraggiosi va sostenuto più che mai, ora che la crisi riprende a mordere – ha dichiarato Deriu – le misure che incentivano i privati a riqualificare il proprio patrimonio immobiliare pongono un argine allo spopolamento, migliorano il decoro urbano e contribuiscono a dare respiro alle piccole e medie imprese del settore edilizio, soprattutto artigiane”.