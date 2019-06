Provincia dell’Ogliastra. Salvatore Corrias: “Ecco la proposta di legge”

Il Sindaco di Baunei e consigliere regionale del Partito Democratico: “Potenziare un territorio che necessita di un impulso amministrativo finalizzato a rilanciarne l’economia”

Di: Antonio Caria

“La Provincia dell’Ogliastra è un ente sovracomunale necessario per lo sviluppo del territorio: oltre a offrire dei servizi amministrativi imprescindibili e fondamentali, garantisce una vicinanza al cittadino e alle Amministrazioni locali che la Regione Sardegna non può assicurare, sia per la complessità del suo apparato burocratico, sia per la distanza fisica”.

Queste le parole del Sindaco di Baunei e Consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Corrias, che ha ribadito l’esigenza di restituire la Provincia Ogliastra “Quale ente maggiormente atto a superare le problematiche locali”.

“Ho presentato oggi una proposta di legge, di cui sono il primo firmatario, con la quale è prevista l’istituzione della nuova Provincia dell’Ogliastra, in deroga all’art. 25 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 che dispone il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna – queste le sue parole -. La ratio legis trova fondamento nella necessità di dar vita ad un ente sovracomunale unico per il territorio che garantisca funzioni estese a tutti i Comuni, assicurando la parità di accesso ai servizi, ai finanziamenti, l’attività di supporto e coordinamento. L’istituzione dell’ente sovracomunale è giustificata dall’esigenza di potenziare un’area debole, in forte crisi economica che necessiterebbe di maggiori attenzioni rispetto a quelle che l’ente Regione, accentrato nelle sue funzioni, potrebbe garantire.

“Se è pur vero – ha aggiunto Corrias – che è stata la volontà popolare a decidere in merito all’abolizione delle quattro Province di Ogliastra, Medio Campidano, Olbia-Tempio e Sulcis Iglesiente in quanto ritenute enti sovracomunali non necessari e dispendiosi in termini di apparato burocratico e che, successivamente, con vari interventi amministrativi e con la legge di riordino degli Enti Locali, le funzioni sono state attribuite ad altre realtà esistenti (Regione, Unioni dei Comuni), è altrettanto acclarato che l’Ogliastra costituisce un ambito territoriale unico, il quale ha attraversato un percorso storico-evolutivo contrassegnato da così tante difficoltà da determinarne un rallentamento dello sviluppo economico: da qui l’esigenza della presenza della Provincia che agisca per potenziare un territorio che – ha concluso – necessita di un impulso amministrativo finalizzato a rilanciarne l’economia”.