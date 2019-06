Comunali Alghero. I candidati Sindaco firmano la carta degli impegni con i bambini

Mercoledì 5 giugno la firma del documento nel corso di un confronto al Bicycle Cafè

Di: Antonio Caria

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile".

È questa citazione di San Francesco d’Assisi che precede i quindici punti sottoposti ai tre candidati sindaco Mario Conoci, Mario Bruno e Roberto Ferrara dagli studenti di “A scuola di Notizie” nel corso del confronto organizzato al Bicycle Cafè mercoledì 5 giugno e divenuto l’occasione per chiedere ai candidati un impegno concreto a favore dell’infanzia.

Un appuntamento che ha preso il via con dieci domande sottoposte ad ogni candidato e che hanno soddisfatto la curiosità dei dieci bambini presenti. “Fin da piccolo volevi fare politica?”, oppure “Perché non c’è nessuna donna candidata?” e ancora “È prevista la ristrutturazione degli edifici scolastici?”.

Dalle piste ciclabili per collegare le scuole cittadine, alle palestre per l’educazione fisica in orario scolastico, queste le richieste dei ragazzi che hanno concluso il confronto con la lettura dei quindici punti stilati sulla base delle necessità emerse durante l’anno di attività.

Quindici punti che coinvolgono la città e la collaborazione di altri enti con i quali sarà necessario coordinarsi per il raggiungimento dei risultati, hanno commentato Bruno, Conoci e Ferrara. I tre sfidanti alla carica di primo cittadino si sono impegnati a fare il possibile; la volontà di soddisfare le richieste e creare una città con i bambini e per i bambini è un impegno importante.