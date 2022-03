Conte confermato presidente del M5s con il 94,19% dei voti

“Mi hanno riconfermato con un'indicazione forte e chiara”

Di: Redazione Sardegna Live

“Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un'indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare”. E’ il commento di Giuseppe Conte riconfermato alla Presidenza del M5s hanno riconvalidato l'elezione.

Alle ore 22.00 di ieri, lunedì 28 marzo 2022, si è conclusa l’assemblea degli iscritti convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno: “elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta”. Hanno risposto Sì 55.618 iscritti, pari al 94,19% dei voti validi.

Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia sono i tre nuovi componenti del Collegio dei probiviri del M5s. Li hanno indicati gli iscritti M5s che li hanno scelti in una rosa di 6 candidati. Lo annuncia il blog del M5s al termine della nuova consultazione degli iscritti al Movimento.

Laura Bottici è la nuova componente de Comitato di Garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e da Virginia Raggi, già eletti. L' hanno votata gli iscritti al M5s nel corso della votazione che si è conclusa questa sera alle 22. Bottici ha ricevuto 40.060 preferenze pari al 67,84% dei voti validi. L'altro candidato era Jacopo Berti che ha ricevuto 18.987 preferenze pari al 32,16% dei voti validi.

"La grande partecipazione registrata al voto dimostra che la comunità del Movimento 5 Stelle ha tanta voglia di fare, al fianco di Giuseppe Conte a cui è stata rinnovata la fiducia in modo chiaro e netto. È un segnale politico forte. Adesso avanti nell'impegno che ci aspetta per occuparci dei problemi dei cittadini e delle soluzioni che vanno messe in campo". Così il presidente della Camera ed esponente del M5s, Roberto Fico in un post in cui augura inoltre "buon lavoro ai vicepresidenti e ai comitati politici, così come ai nuovi componenti dei Collegio dei probiviri e del Comitato di garanzia".