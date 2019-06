Elezioni, Conoci e la sua coalizione annunciano esposto su Bruno che replica: "Devono essere molto nervosi"

Il candidato del centrodestra: "La campagna elettorale condotta dal sindaco in carica – afferma Conoci - non rispetta le regole".

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco Mario Bruno, candidato del centrosinistra alle amministrative del 16 giugno, risponde alle accuse rivolte dall’aspirante primo cittadino del centrodestra Mario Conoci. Quest’ultimo insieme ai rappresentanti della sua coalizione ha annunciato un esposto all'Agcom e alla Prefettura per “alcuni comportamenti che la Giunta uscente sta tenendo in campagna elettorale che secondo noi non sono conformi a ciò che le norme impongono, cioè assumere solo atti urgenti e improrogabili”.

“L'Amministrazione di Alghero si attiene scrupolosamente alla normativa – ha detto Bruno -. Motivo per cui, per esempio, nonostante siano in attesa della definitiva approvazione, l'Aula non ha discusso i Piani particolareggiati del Centro storico e di Fertilia, seppur risulti completato l'intero iter delle osservazioni, oltre ad altri atti di pianificazione ormai definiti. Per quanto riguarda l'attività di Giunta, essa prosegue con regolarità, così come quella di tutti i settori della Pubblica amministrazione”.

Conoci parla di una serie di atti quali ad esempio la determina per l'avviso pubblico per la presentazione di nuovi inserimenti nel Centro residenziale anziani, la delibera per premi in denaro ai dipendenti comunali e l'allestimento di un palco in piazza Pino Piras”.

Per quanto riguarda il caso del Centro residenziale per Anziani – sottolinea il candidato del centrosinistra – si tratta di un atto di normale attività gestionale per l'inserimento di persone autosufficienti presso il Cra a firma del competente dirigente, considerata la disponibilità di spazi nella struttura di Fertilia, viene strumentalmente utilizzato dal candidato sindaco Conoci per evidenziare presunte ed inesistenti violazioni di legge. Stesso discorso per l'installazione del palco avvenuta qualche giorno fa in Piazza Pino Piras per lo svolgimento di un comizio elettorale: si tratta di attività realizzate in conformità alle normative vigenti, trattandosi di attività prevalentemente elettorali che nulla hanno a che vedere con le disposizioni in materia di pubblici spettacoli. Stesso discorso vale per la delibera n.194 del 19/05/2019 con la quale la Giunta comunale individua e attiva, in accordo con le rappresentanze sindacali, nuovi progetti di riorganizzazione dei servizi, finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio nell'ente”.

"Devono essere molto nervosi, ossessionati, se convocano una conferenza stampa per accusarmi di aver violato le regole elettorali. Non hanno argomenti e gli rimangono solo le denunce per abbassare il livello del confronto. Ma non ci faremo provocare neanche questa volta: continueremo tranquilli a parlare con i nostri concittadini e con tutte le realtà organizzare della città, per proseguire il nostro lavoro con la comprovata trasparenza e onestà" ha concluso il sindaco Mario Bruno.