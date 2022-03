Sara Canu via dai Riformatori. "Decisione dopo lunga riflessione"

"Venuto a mancare il senso di appartenenza e il coinvolgimento personale"

Di: Redazione Sardegna Live

"La decisione di lasciare i Riformatori è il frutto di una lunga riflessione che mi ha portata ad uscire dal partito poiché è venuto a mancare il senso di appartenenza e il coinvolgimento personale che sono fondamentali per portare avanti progetti e impegni politici comuni". Così la consigliera regionale Sara Canu. "Non ultima la recente presa d'atto della prossima scuola politica organizzata a mia insaputa - aggiunge Sara Canu - e in cui sono stati invitati personaggi politici di spicco su cui non ho potuto avere alcuna voce in capitolo nella scelta, ma solo una presa d'atto".

"Ho ricoperto il ruolo di Capogruppo con senso del dovere nei confronti del popolo sardo che merita una classe politica che si occupi dei problemi di tutti i Sardi. Ricevere un ruolo apicale non è coinciso con il pieno coinvolgimento nei processi decisionali del partito venendo così a mancare quel rapporto di fiducia fondamentale quando si decide di procedere in un percorso comune".

E ancora: "Prendo atto che ancora una volta la figura femminile è lontana dalle pari opportunità tanto proclamate. Continuerò a portare avanti il mio mandato politico con l'impegno e la serietà che mi hanno contraddistinto fino ad oggi".