Lo sport ad Alghero in un incontro nella sede dei Riformatori Sardi-Fortza Paris

Presenti varie Associazioni sportive del territorio. A breve un’audizione presso la seconda commissione regionale

Di: Antonio Caria

Si è tenuto ieri 5 giugno ad Alghero, nella sede dei Riformatori Sardi-Fortza Paris) un incontro con le Associazioni Sportive del territorio.

Erano presenti tra gli altri, il Segretario regionale Pietrino Fois, l’onorevole Alfonso Marras, il candidato Sindaco del centrodestra Mario Conoci. Nel corso dell’incontro, le Associazioni hanno fatto presente “Il problema dei bandi del comune di Alghero per l'assegnazione delle strutture sportive: bandi legati al mondo dell'impresa e lontani dal Terzo Settore, nei contenuti e nella forma”.

Secondo quanto è trapelato, ci terrà a breve un'audizione presso la II commissione consiliare RAS dove saranno portate le istanze del mondo sportivo algherese. Inoltre Marras si è impegnato a convocare in seduta congiunta anche la VI commissione e l'Assessore allo Sport per verificare le problematiche legate all'Albo regionale.

Sotto esame ancje i benefici e le problematiche legate alla legge 17. per Conoci lo sport deve avere un ruolo di primo piano nella vita amministrativa Sport nella gestione amministrativa, “Facendo in modo che venga gestito in maniera professionale”. Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a opes.sardegna@gmail.com.