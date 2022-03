Salvatore Corrias (Pd) denuncia: “La sanità ogliastrina alla deriva”

“Sabato 2 aprile manifesteremo”

Di: Alessandra Leo

“La sanità ogliastrina è ormai abbandonata a sé stessa” denuncia Salvatore Corrias.

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha affermato che sarà presente il 2 aprile a manifestare per quanto riguarda la sanità pubblica.



“L’Ogliastra in particolare è una nave senza nocchiero, sballottata dai venti dell’incertezza, affidata alla buona volontà dei marinai rimasti a bordo, all’urlo del 'si salvi chi può'”.



E continua: “Si attende che le scelte per il prossimo futuro (che è oggi, non domani), si contemperino con le caselle da riempire nell’annunciato rimpasto, nel gioco solito del 'questo a me quest’altro a te', condotto sulla pelle viva dei pazienti, ai quali nulla, ma proprio nulla interessa delle beghe della peggior politichetta”.



E conclude: “C’è una nuova Asl, ora, cosa si aspetta a farla funzionare? La risposta è nel fondo di questo vuoto, nel nero vuoto che prelude al nulla, o che attende, al più, una casella da riempire. Noi diciamo basta”.