Fontane di Bolostris e Donu Reale: 400mila euro dalla Regione per la riqualificazione

Il progetto complessivo (500mila euro) sarà completato anche con fondi comunali

Di: Antonio Caria

Fondi in arrivo per quanto riguarda i lavori pubblici a Buddùsò. L’Assessorato ai Lavori pubblici della Regione Sardegna ha, infatti, concesso un finaziamento di 400 mila per il progetto di riqualificazione delle fontane di Bolostris e Donu Reale predisposto dall’Amministrazione comunale e firmato dal responsabile dell’area tecnica Eugenio Tucconi.

Gli interventi prevedono la sistemazione dell’area della fontana di “ Donu Reale” e la sua illuminazione, la Messa in opera delle condotte di collegamento con varie fontanelle di distribuzione che verranno allocate tra le due fontane, una delle quali nei giardini della Madonnina, l’adeguamento dei serbatoi della fonte di Bolostris, opere di presidio a salvaguardia sanitaria delle opere e il rifacimento delle opere di adduzione

Come ha specificato il Sindaco Giovanni Antonio Satta, “Per quanto riguarda la fontana di Bolostris oltre all’adeguamento funzionale del serbatoio-fontana, si intende salvaguardare la struttura, patrimonio identitario della nostra comunità, ripristinando la tradizione del prelievo del bene prezioso quale è l’acqua alla fonte”.

Il progetto complessivo, del costo di 500mila euro, sarà portato a termine anche tramite l’utilizzo di fondi comunali.