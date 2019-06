Il sindaco Bruno: "Necessario lavorare ancora meglio sulla qualità dell’offerta turistica e sui servizi, trasporti compresi"

Il candidato a primo cittadino alle elezioni del 16 giugno ha incontrato oggi i vertici del Consorzio Turistico Riviera del Corallo

Di: Redazione Sardegna Live

“Bisogna fare delle scelte importanti, sulla qualità degli interventi urbanistici, sulla promozione all’estero della destinazione e sulla competitività dei grandi eventi. Ripartendo e confermando le grandi manifestazioni sportive internazionali che negli ultimi anni hanno fatto tappa ad Alghero - dal Giro100 al Rally d'Italia, il beach soccer ed il tennis, consolidando il festival che in città ha richiamato artisti mondiali, JazzAlguer, proseguendo negli allestimenti d'autore che rendono sempre più attrattiva la città e confermando la stretta sinergia instaurata con le città di cultura d'Italia. Questo significa lavorare ancora meglio sulla qualità dell’offerta turistica e sui servizi, trasporti compresi”.

E’ quanto affermato dal sindaco Mario Bruno, candidato del centrosinistra per le elezioni amministrative del 16 giugno ad Alghero, che questa mattina ha incontrato i vertici del Consorzio Turistico Riviera del Corallo e ha firmato il manifesto condiviso anche con l’Associazione della ricettività extralberghiera Domos.

“La destinazione della tassa di soggiorno – ha detto il primo cittadino - può essere ancorata direttamente alla promozione turistica della città e di tutte le borgate, nessuna esclusa. In questi anni è stata fondamentale per garantire il decoro urbano e riportare la città su standard di bellezza adeguati. Oggi Alghero è certamente più pulita, curata e decorosa anche grazie agli investimenti resi possibili con gli introiti della tassa di soggiorno. Bisogna poi lavorare per dare certezze agli imprenditori turistici e velocizzare tutti gli iter autorizzativi a supporto degli investimenti privati. Sburocratizzare e migliorare i rapporti tra imprese e uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, riuscire a garantire una mobilità interna adeguata agli standard delle regioni turistiche più frequentate”.

“C’è poi da proseguire sulla lotta al sommerso e all’abusivismo – ha spiegato ancora Mario Bruno -. Si sono fatti grandi passi avanti anche grazie al nuovo Sio, il Sistema di Ospitalità della città di Alghero, e si continuerà a garantire incentivi a chi rispetta le regole, promuove il territorio e la città, i siti archeologici e culturali”.