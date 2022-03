Sciopero autotrasportatori. Bellanova: “Vertenza difficile. Sottoscritto protocollo di intesa”

"Un passo importante per revoca di blocchi e manifestazioni"

Di: Redazione Sardegna Live

“Autotrasporto settore strategico x il Paese, attraverso cui si muovono prodotti di prima necessità. Ieri abbiamo sottoscritto con le parti un protocollo di intesa e abbiamo presentato norme su cui puntiamo. Un passo importante per revoca di blocchi e manifestazioni”. Lo scrive su Twitter la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.

"In queste ore abbiamo gestito una vertenza molto difficile e complicata perché c'erano già posti di blocco, c'erano imprese e singoli camionisti che si sono bloccati, alcuni perché pensavano di dover mettere in campo una contestazione, altri semplicemente perché non avevano proprio le risorse per far uscire dalle loro imprese i camion. Abbiamo fatto un accordo, un accordo quadro e gestito con grande equilibrio e col contributo da parte delle associazioni. Ci siamo impegnati e gli interventi arriveranno in consiglio dei ministri", ha detto a Rai News 24.

