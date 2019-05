Andrea Soddu: “Zingaretti chieda a Bartolo di tornare indietro”

Il Sindaco di Nuoro: “Chiediamo che gli faccia accettare il collegio dell’Italia Centrale”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo appreso questa notizia in un modo molto poco rispettoso, ci aspettavamo qualcosa di più un comunicato stampa letto sui giornali. Ricordo a tutti che la Sardegna è l’unico luogo dove il candidato del centrosinistra ha battuto Salvini".

Queste le parole del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu poche ore dopo la decisione di Pietro Bartolo di optare per il collegio isole. “Ma c’è una cosa che oggi si può ancora fare per rimediare all’ingiustizia che la Sardegna rimanga senza rappresentanti a Bruxelles: noi chiediamo ufficialmente al segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti – cosi Soddu – di chiedere a Pietro Bartolo di tornare indietro, chiediamo che gli faccia accettare il collegio dell’Italia Centrale. Solo lui può dare un europarlamentare alla Sardegna in un momento in cui la nostra isola è in pieno sottosviluppo, in piena crisi e ha la necessità di avere un rappresentante al parlamento europeo”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto – ha dichiarato Soddu –: il primo pensiero va ai miei conterranei, all’affetto e alla fiducia che mi hanno mostrato dandomi il loro voto e che oggi non si meritano che le loro aspettative vadano deluse. Dispiace che 70mila voti dei cittadini sardi non siano stati presi nella giusta considerazione da chi quegli stessi voti li ha raccolti chiedendo la mia candidatura e il mio impegno”.

“Auspico – aggiunge il primo cittadino di Nuoro – che si arrivi a una soluzione che metta davvero al centro quei temi dell’uguaglianza e della solidarietà, che sono stati il pilastro della campagna elettorale dei candidati del Pd. Se questo non dovesse avvenire, se i sardi non avranno nessun rappresentante al parlamento europeo, il centrosinistra non avrà nessun futuro in Sardegna”.

“Il risultato non cambia comunque l’amore che ho per la mia terra e non mi impedirà – ha concluso – di rimanere al servizio della mia città Nuoro e della nostra isola”.