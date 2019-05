Cagliari al Voto, alle Comunali ecco la lista civica “Donne con Francesca Ghirra”

Ecco da chi è composta

Di: Alessandro Congia

La lista civica “Donne con Francesca Ghirra” è composta da 18 donne e 9 uomini e ha come obbiettivo il rafforzamento della presenza femminile nel prossimo Consiglio comunale, fino ad oggi platealmente sottodimensionata. La lista riunisce un gruppo intergenerazionale di donne, assieme a uomini che hanno accettato una candidatura per supportare la lista e condividere la proposta politica di genere. I nomi sono presentati in ordine alfabetico, prima quelli femminili e a seguire quelli maschili: Giorgia Angioni, Simona Campus, Maria Vittoria Mavi Comparetti, Rossana Copez, Antonella Demontis, Francesca Gallus, Luisiana Garau, Jennnifer Lobina, Patrizia Manduchi, Tiziana Martucci, Alessandra Menesini, Francesca Mulas, Giuseppa Alessandra Piras, Tiziana Sassu, Fabiola Tuveri, Roberta Vanali, Michela Zaccheddu, Laura Zedda; Giuseppe Boy, Giorgio Bozzano, Michele Cugusi, Paolo Frau, Karim Galici, Luigi Lai, Francesco Origo, Luca Sorrentino, Renato Troffa.

“Meritiamo adeguata rappresentanza politica innanzitutto perché le donne costituiscono oltre la metà della popolazione, ma la nostra presenza è troppo spesso disconosciuta dalla politica. Alla base del nostro progetto, dunque, sta innanzitutto una necessità oggettiva di democrazia e di civiltà”. Le candidate e i candidati della lista Donne con Francesca Ghirra hanno analizzato la presenza femminile nelle assemblee locali negli ultimi 20 anni, che mostra una bassissima rappresentazione delle donne. Nella consiliatura uscente del Comune di Cagliari c'erano 8 donne su 35 consiglieri. Nella precedente erano solo due su 40. Dal 2001 al 2011 sono state 4 su 40, dal 1998 al 201 6 su 40. La situazione è ancora più evidente nel consiglio regionale: le elezioni del febbraio 2019 hanno portato 8 donne in un'aula di 60 consiglieri; dal 2014 al 2019 erano appena 4 su 60; dal 2004 al 2014, prima della riforma quando il consiglio era ancora formato da 80 rappresentanti, si contavano 8 donne in tutta l'assemblea. Dal 1999 al 2004 erano 4 su 80: una ogni 20 uomini. In 21 anni su 195 consiglieri comunali, solo 24 erano donne. In 20 anni su 360 consiglieri regionali le donne erano 32 .

“Ci sono poi il merito e la qualità della candidatura e della scelta. Vogliamo portare il nostro valore e le nostre competenze all'interno dell'assemblea comunale cittadina che la scarsa rappresentanza femminile, di fatto, taglia fuori. Siamo convinte che incrementare la nostra presenza nelle istituzioni elettive possa infatti migliorare la qualità della politica perché, così come dimostrano analisi condotte sulla classe politica italiana, più donne significa un notevole contributo in termini di istruzione ed esperienze professionali.

Insomma: più donne, più qualità. Testimonianza di questo valore sono le provenienze delle candidate e candidati, rappresentative di mondi lavorativi vari e saldamente inserite nella vita professionale, sociale, produttiva della città. Giornaliste, insegnanti, scrittrici, ingegnere, direttrici di museo, psicologhe, attrici, storiche dell'arte, operatrici sociali, imprenditrici, ricercatrici, medici, musicisti, funzionari e dipendenti pubblici, organizzatori culturali. La parità di genere nelle istituzioni si accompagna inoltre all'attuazione di politiche rivolte alle esigenze sociali, di politiche culturali, di promozione dell'istruzione pubblica, ambientali che, a loro volta, con i loro positivi effetti sulla popolazione femminile contribuiscono ad accrescere la parità nei vari contesti sociali.

Vogliamo proporre un nuovo modo di superare l'inaccettabile divario di genere, diventando noi stesse un modello positivo e promuovendo un'idea propositiva e collettiva. La qualità delle persone coinvolte e soprattutto la modalità condivisa e collaborativa della campagna elettorale sono testimonianza del valore del nostro progetto. Questo è il senso del nostro supporto all'elezione di Francesca Ghirra a Sindaca di Cagliari il 16 giugno”.

CHI SIAMO

1. Angioni Giorgia

“Cagliaritana d’origine, mamma di due bambini, laureata in Scienze politiche con master in Relazioni Industriali e specializzazione in Management della formazione all’Università Cattolica di Milano. Da oltre 20 anni mi occupo di eventi culturali, aziendali e sportivi, contribuendo all’organizzazione delle più importanti manifestazioni cagliaritane. Da sempre mi impegno attivamente nel terzo settore ideando e coordinando progetti sociali di sensibilizzazione e umanizzazione all’interno di strutture ospedaliere e nelle scuole”.

1. Campus Simona

“Nata a Cagliari nel 1972, sono storica dell’arte. Curo mostre dedicate al contemporaneo e dal 2015 sono direttrice artistica dell’EXMA. Insegno Museologia e Storia dell’arte contemporanea come docente a contratto all’Università di Cagliari. Ho perfezionato la mia formazione con esperienze di studio alla University of Cambridge, all’Università di Roma “Sapienza” e alla Scuola Normale Superiore di Pisa”.

2. Comparetti Maria Vittoria - Mavi

“Dopo la laurea in Fisica ho insegnato Elettronica, Matematica e Fisica in alcune scuole superiori. Sia all’interno che all’esterno della scuola, sono stata consulente e progettista nei corsi di formazione per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. All'interno del Centro di Documentazione e Studi delle Donne di Cagliari, ho partecipato ad attività di animazione culturale e alla costituzione della Rete Lilith, Rete Nazionale dei Centri di Documentazione delle Donne, lavorando alla crescita della sua banca dati”.

3. Copez Rossana

“Cagliaritana, amante e studiosa della mia città e della Sardegna tutta. Insegnante, scrittrice e ora anche responsabile editoriale della casa neonata Palabanda”.

4. De Montis Antonella

“Nata a Cagliari, 52 anni, sposata, ho un figlio. Microbiologa, ho lavorato come ricercatrice e dirigente presso enti pubblici e privati collaborando con istituzioni nazionali e internazionali e dedicandomi soprattutto allo studio e alla diagnosi di malattie a forte impatto sociale”.

5. Gallus Francesca

“Sono cagliaritana di quarta generazione. Faccio l'ingegnere civile per il Ministero dei Beni Culturali e per questo mi sono occupata sia dell'archeologia della Sardegna che di urbanistica. Fra le esperienze più

importanti, la partecipazione alla task-force per la stima dei danni ai monumenti dell'Emilia-Romagna dopo il terremoto. Ed extra Ministero, dieci anni fa, il servizio presso lo staff dell'assessore RAS ai beni culturali”.

6. Garau Luisiana

“Psicologa e consulente nel campo della formazione di aziende su tutto il territorio nazionale. Da sempre sensibile alle tante problematiche vissute dalle persone affette da malattie degenerative e dai loro familiari, dal 2006 promuovo iniziative e progetti a supporto di tutti coloro che a vario titolo si occupano di pazienti con demenza”.

7. Lobina Jennifer

“Lavoro come responsabile territoriale di una cooperativa sociale che si occupa della ristorazione collettiva a livello nazionale”.

8. Manduchi Patrizia

“Studiosa del mondo arabo contemporaneo, docente dell'Università di Cagliari, mi occupo di storia mediterranea, di cultura dell'accoglienza, di inclusione sociale, di lotta alle discriminazioni".

9. Martucci Tiziana

“Sono nata a Cagliari nel 1975 e vivo a Pula dal 2011. Lavoro a teatro dal 1999 e da allora collaboro regolarmente col Teatro stabile d'arte contemporanea Akròama. Trampoliera, grafica e illustratrice freelance, sono laureata in Ingegneria Edile e operatrice professionista shiatsu. Pittrice e ritrattista, ho curato diverse esposizioni personali”.

10. Menesini Alessandra

“Sono critica d’arte e giornalista pubblicista, scrivo sulle pagine culturali de L’Unione Sarda e su riviste. Coautrice di libri, mi occupo di arte anche curando mostre in spazi pubblici e privati. Scrivo inoltre di teatro e di letteratura”.

11. Mulas Francesca

“Nata a Cagliari nel 1976, laureata in lettere classiche e specializzata in archeologia. Sono archeologa, archivista, bibliotecaria, giornalista professionista e per due anni istruttore amministrativo alla Provincia di Cagliari. Lavoro nel mondo dell'informazione e della comunicazione come addetta stampa e come giornalista. Sono presidente dell'associazione culturale Terra Atra”.

12. Piras Giuseppa Alessandra

“Sono insegnante di Lettere e animatrice culturale. Ho lavorato in collaborazione con enti locali, associazioni culturali e di volontariato per costruire nuovi canali di apprendimento e di socializzazione, per la diffusione e la conoscenza di temi di carattere civile e storico”.

13. Sassu Tiziana

“Agronoma, sono impegnata dai primi anni 2000 nello studio, conservazione e cura dei Paesaggi rurali attraverso azioni di sensibilizzazione e progettazione. Esperta di educazione ambientale e di processi di sviluppo rurale, opero nel settore formativo realizzando percorsi educativi per il mondo della scuola e delle professioni. Collaboro con studi di architettura nella progettazione delle aree verdi urbane. Lavoro con richiedenti asilo e rifugiati, realizzando percorsi di scambio di competenze in agricoltura”.

14. Tuveri Fabiola

“54 anni, sono sposata e madre di due figlie. Sono laureata in Giurisprudenza e lavoro dal 1996 come Direttore Amministrativo presso il Tribunale di Cagliari. Faccio parte del Consiglio Direttivo dell'associazione Asgop Onlus che si occupa ogni giorno, con iniziative e attività di vario tipo, di dare supporto e sostegno ai bambini in cura presso l'Oncoematologia Pediatrica di Cagliari e alle loro famiglie”.

15. Vanali Roberta

“Critica, giornalista d’arte contemporanea e curatrice presso musei, gallerie e spazi alternativi dell’isola e della penisola. Ho collaborato con varie riviste d'arte, fondatrice e curatrice di gallerie, premi e rassegne”.

16. Zaccheddu Michela

“Ho lavorato all'estero e, rientrata in Sardegna, insegno e mi occupo di eventi culturali per la valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione all'ambiente”.

17. Zedda Laura

“Nata nel1983 aCagliari, studio recitazione, danza e teatro con una particolare predilezione per l'arte di strada. Attualmente collaboro come attrice presso Il Crogiuolo. Mi esibisco come danzatrice, approfondendo costantemente i miei studi in Spagna e insegno Arte e Musica nella scuola primaria”.

18. Boy Giuseppe

“Attore di teatro, cinema e soprattutto di poesia. Promotore e organizzatore di eventi e performance con l’obiettivo principale di riempire il mondo di poesia. Da sempre antifascista, libertario e ugualitario in difesa della parità dei diritti e contro le ingiustizie sociali”.

19. Bozzano Giorgio

“Nato a Varazze il 18 giugno 1965, vivo a Cagliari dal 1996 dove svolgo l'attività di professore d'orchestra come violino di fila presso la Fondazione Teatro Lirico”.

20. Cugusi Michele

“Stampacino dalla nascita, sono laureato in giurisprudenza. Ho fatto l'imprenditore e ora ricopro l'incarico di giudice sportivo della Sardegna nella Federazione Italiana Pallacanestro. Il basket infatti è una delle mie grandi passioni, insieme al jazz che mi ha portato a condurre trasmissioni radiofoniche in emittenti pubbliche e private”.

21. Frau Paolo

“Ho trascorso trentatré anni di vita lavorativa nel mondo dei libri, collaborando con la casa editrice Einaudi. Sono stato per due mandati consigliere comunale. Nel 2011, sono stato chiamato dal sindaco Massimo Zedda a ricoprire il ruolo di assessore all'urbanistica e, cinque anni dopo, di assessore alla cultura e al verde pubblico”.

22. Galici Karim

“Regista, attore, drammaturgo e manager culturale. Sono laureato in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo all'Università di Roma, con Master in Management per lo Spettacolo alla Bocconi e diplomato allo Studio Internazionale dell'Attore “Permis De Conduire” di Roma. Ho collaborato con importanti compagnie internazionali“.

23. Lai Luigi

“Cagliaritano, 61 anni, sono medico, direttore della Cardiologia dell'Ospedale Marino. Faccio parte dell'ambulatorio di assistenza medica ai migranti senza permesso di soggiorno dell'ASSL di Cagliari. Membro del comitato scientifico nazionale di Legambiente, esperto in particolare di effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico. Partecipo attivamente alla vita associativa e sono nel direttivo di Los Quinchos, che si occupa dei bambini di strada del Nicaragua. Musicista, sono pianista e fisarmonicista proveniente dal jazz. Faccio parte di DiEM25, il gruppo transeuropeo che si oppone a neoliberismo e sovranismo”.

24. Origo Francesco

“Dal 1996 la Sardegna è la mia casa, e il mio lavoro sospeso tra terra e mare. Qui ho fondato la Compagnia çàjka. Con i miei compagni attori-marinai da 19 anni viaggiamo a vela, tracciamo rotte di incontro, di sinergia e di baratto con realtà culturali altre tese a rafforzare le possibilità di relazione e di convivenza civile: un ponte di dialogo culturale tra Cagliari e il Mediterraneo”.

25. Sorrentino Luca

“Nato a Cagliari il 4 agosto 1968. Ingegnere non praticante.Per 10 anni lavoro come ricercatore al CRS4. Dal 2004 mi occupo di progetti culturali in ambito teatrale, letterario, artistico”.

26. Troffa Renato

“Psicologo sociale, già docente di psicologia presso le università di Roma e di Cagliari, e attualmente presso la University of Maryland University College. Mi occupo di sostegno alle famiglie per lo sviluppo psicologico

delle figlie e dei figli, e di progetti di ricerca e intervento per l'incremento dell'uguaglianza di genere, l'abbattimento degli stereotipi, delle discriminazioni e della violenza di genere. Cerco di cambiare e raccontare la realtà anche attraverso la scrittura.”