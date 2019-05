Di Maio pronto alle dimissioni: "La piattaforma Rousseau voti sul mio ruolo di capo politico"

Il leader pentastellato si mette in discussione dopo la debacle delle Europee

Di: Redazione Sardegna Live

Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, si mette in discussione chiede di essere rilegittimato all’interno del Movimento dopo la debacle delle Europee.

Il popolo pentastellato è chiamato al voto online dalle ore 10 alle 20 di domani, 30 maggio, sulla piattaforma Rousseau perché gli iscritti, spiega il ministro, sono “gli unici a cui devo rendere conto del mio operato”.

Di Maio ha annunciato la decisione di sottoporsi al giudizio dei suoi elettori sul Blog delle Stelle e promette: “Se ci sono strutture o luoghi decisionali da creare, lo faremo”. Prima, però, il vicepremier vuole essere certo di avere ancora il sostegno del popolo del M5s.

"Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me - scrive Di Maio - dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio. La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo sempre la faccia. A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del Movimento". Il blog poco dopo è andato in tilt.