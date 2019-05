Rivolta sul mancato collegio europeo per la Sardegna. Fortza Paris: “Lo scriviamo e diciamo inutilmente da dieci anni”

“Ora hanno anche capito che essere minoranza linguistica era un argomento serio e valido”

Di: Antonio Caria

“Sulla stampa di oggi si legge di una rivolta della politica sarda sul mancato collegio per la Sardegna per le europee”.

Inizia così un post su Facebook di Fortza Paris che sottolinea il “Ritardo visto che Fortza Paris lo scrive e dice da dieci anni inutilmente . Ora hanno anche finalmente capito che essere minoranza linguistica era un argomento serio e valido”:

“Non serve dire che lo diciamo da dieci anni pure e hanno fatto finta di non sentire. Ora corrono a fare proposte in parlamento. Ora però dopo il danno. Politica – sottolineano – significa avere visione anche del futuro ma se non l'hai mai avuta è tempo perso. Un pò di autocritica sarebbe onorevole ma non si conosce tale sostantivo”.