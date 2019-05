Ospedale di Lanusei. Nieddu: “Mai venuta meno la disponibilità a incontrare i rappresentanti del territorio”

L’Assessore alla Sanità: “Disponibile a incontrare i sindaci della conferenza il 4 giugno, alle ore 10.00 presso l’assessorato”

Di: Antonio Caria

Con una comunicazione formale al presidente della Conferenza socio sanitaria territoriale dell’Ogliastra e sindaco di Lanusei, Davide Burchi, l’Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, si è detto disponibile a incontrare i sindaci della conferenza il 4 giugno, alle ore 10.00 presso l’assessorato.

“La disponibilità a incontrare i rappresentanti del territorio non è mai venuta meno – ha dichiarato – l’auspicio è che ci sia la volontà di incardinare il confronto su posizioni responsabili e costruttive, nel rispetto dei cittadini”.

Per quanto riguarda il reparto di ortopedia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, Nieddu ha rimarcato il fatto che “Non stiamo lasciando niente di intentato, ma al momento la carenza di medici specializzati ci ha impedito di trovare una soluzione per la riapertura del reparto. Non c’è nessuna intenzione di depotenziare l’ospedale di Lanusei e anzi stiamo lavorando alla ricerca di soluzioni strutturali che impediscano in futuro emergenze come quelle che il presidio sta vivendo ora”.