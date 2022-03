Ucraina, Di Maio: “Riportare la crisi verso un percorso diplomatico”

“Dialogo, confronto e idee sono risorse preziose in ogni contesto internazionale, ma lo sono ancora di più in frangenti drammatici come quelli che stiamo attraversando”

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo costantemente impegnati con tutti i nostri alleati e partner, in particolare nei contesti dell'Unione europea, Nato e G7, per assicurare una risposta ferma e unitaria a quello che consideriamo un attacco ai nostri valori, per proseguire e intensificare la nostra assistenza al governo e al popolo ucraino e per riportare la crisi verso un percorso diplomatico, verso una soluzione politica sostenibile".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio inviato nel corso dell'evento in corso alla Triennale di Milano, Planeta Ukrain, che prevede una serie di incontri, riflessioni, dialoghi con artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali in preparazione del Padiglione dell'Ucraina alla 23° Esposizione Internazionale.

"Il dialogo, il confronto e le idee sono risorse preziose in ogni contesto internazionale, ma lo sono ancora di più in frangenti drammatici come quelli che stiamo attraversando - ha aggiunto - e credo che l'iniziativa Planeta Ukrain, raccogliendo le voci ucraine della cultura, dell'arte e della scienza, esprima pienamente la vocazione di Triennale Milano a offrire anche in questo momento difficilissimo uno spazio privilegiato per pluralità, diversità di prospettive".