Europee. Cani: “Il Partito Democratico ha iniziato un percorso di recupero e crescita”

Il segretario regionale Dem: “Le percentuali che siamo riusciti a raggiungere non possono che certificarlo”

Di: Antonio Caria

“Nell’attesa dell’attribuzione dei seggi possiamo dire: Il Partito Democratico ha iniziato un percorso di recupero e crescita. E le percentuali che siamo riusciti a raggiungere non possono che certificarlo”.

Sono queste le parole pronunciate su Facebook da Emanuele Cani, segretario regionel del Partito Democratico, che aggiunge: Crediamo sia stata importante la scelta della lista unitaria per affrontare una consultazione così impegnativa in un contesto tutt'altro che facile”.

“Non possiamo che ringraziare il candidato Andrea Soddu, candidato più votato in Sardegna, – ha aggiunto – per la sua disponibilità e l'impegno profuso in questa campagna elettorale. Una candidatura in linea con quella scelta politica di apertura avviata dal segretario Nicola Zingaretti”.

“Ringrazio tutti coloro che con il proprio voto e sostegno hanno voluto darci fiducia. Molto lavoro è stato fatto sino a oggi e altro ne dobbiamo fare. Ci attende, infatti, un'altra sfida importante: è quella per le elezioni amministrative che si dovranno svolgere in Sardegna e che – ha concluso Cani – ci prepariamo ad affrontare in maniera coesa e determinata”.