Europee. Antonella Zedda: “Abbiamo costruito un percorso da cui non possiamo tornare indietro”

13.536 le preferenze ottenute. “In Fratelli di Italia sono la più votata in Sardegna, più della Meloni”

Di: Antonio Caria

“13536 preferenze grazie! Qualcosa di più avrei potuto? Forse si! Non ci abbiamo creduto tutti allo stesso modo ma, intendo i sardi”. Inizia così il post su Facebook di Antonella Zedda, candidata alle europee per Fratelli d’Italia.

“Non siamo andati a votare – queste ancora le sue parole –, non eleggiamo nessuno sardo (intendo di tutti i partiti). Stiamo parlando di poche centinaia di voti. In Fratelli di Italia sono la più votata in Sardegna, più della Meloni”.

“Questo significa che abbiamo costruito un percorso da cui non possiamo tornare indietro, ringrazio tutti, tutti nessuno escluso”, ha concluso Zedda.