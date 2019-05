I siciliani si prendono tutto: nessun sardo eletto all'Europarlamento

Manca l'ufficialità, rimane uno spiraglio per Soddu

Di: Redazione Sardegna Live

Il dato è ancora ufficioso, ma pare che i candidati sardi abbiano tutti mancato l'elezione al Parlamento europeo.

Stando ai primi calcoli il collegio Isole garantirà 2 seggi al M5S, 2 alla Lega, 2 al Pd, 1 a Forza Italia e 1 a Fratelli d'Italia. Nelle liste di riferimento i più votati sarebbero però i candidati siciliani.

Rimane uno spiraglio aperto per il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, candidato col Pd, che potrebbe andare a Bruxelles se Pietro Bartolo, che risulta essere il terzo più votato del Pd nella circoscrizione Centro, dovesse prendere il seggio che spetta al Centro.

Incognita anche per Alessandra Todde, terza più votata del Movimento Cinque Stelle.

La sproporzione demografica tra Sicilia e Sardegna è da sempre fortemente penalizzante per la nostra Isola. Nonostante ciò nell'ultima tornata del 2014 la Sardegna era riuscita a esprimere Renato Soru (Pd), Salvatore Cicu (Fi) e Giulia Moi (M5s).

Per le elezioni 2018 la Lega aveva candidato i sardi Massimiliano Piu e Sonia Pilli, rispettivamente quinto e sesta della lista con 25.788 e 24.568 voti. Nel collegio Isole passano per il Carroccio Annalisa Tardino e Francesca Donato, che sostituisce Matteo Salvini, il più votato ma candidato solo per 'tirare' la volata del suo partito.

I due europarlamentari pentastellati del collegio che include la Sardegna saranno i siciliani Dino Giarruso e Ignazio Corrao. Terza, come detto, la sarda Alessandra Todde che ha ottenuto 88.206 preferenze. Donato Forcillo è sesto con 29.004 voti.

Il nome forte del Pd in Sardegna era quello del sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che ha totalizzato 69.506 voti preceduto dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo (135.037) e da Caterina Chinnici (112.459) che faranno il biglietto per Bruxelles.

In ambito Forza Italia Salvatore Cicu si è arrestato a 28.470 voti, al quinto posto nel collegio insulare. Il seggio conquistato dal partito di Berlusconi andrà a Giuseppe Milazzo. La sarda Gabriella Greco è arrivata ultima con 13.148 voti.

Fratelli d’Italia vede Antonella Deidda al sesto posto con 13.536 preferenze. Fdi esprimerà fra gli isolani solo Raffaele Stancanelli.

Le altre forze politiche non hanno superato lo sbarramento del 4%.