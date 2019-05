Europee, voto in Sardegna. Emiliano Deiana: “Per costruire l’alternativa occorrerebbe rivolgersi al 64% che è rimasto a casa”

Il Sindaco di Bortigiadas: “La Lega ha stravinto. Il M5S ha straperso. Il Pd ha timidamente recuperato. Forza Italia irrilevante. La sinistra inesistente”

Di: Antonio Caria

“Sulle Europee non c’è granché da dire. La Lega ha stravinto. Il M5S ha straperso. Il Pd ha timidamente recuperato. Forza Italia irrilevante. La sinistra inesistente”.

Sono queste le parole del Sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana che, su Facebook, ha commentato i risultati delle elezioni europee sottolineando il fatto che “l dati veri, in realtà, sono due: In Italia si è votato non pensando ai temi europei, ma al tinello di casa; L’astensionismo che cala in Europa, cresce in Italia e arriva a livelli da allarme democratico in Sardegna (36,3% di votanti)”.

“Per costruire l’alternativa occorrerebbe rivolgersi al 64% - parlo della Sardegna - che se ne è restato a casa (e non ha votato Salvini) anziché contendersi il voto di chi ha già sedimentato plurime esperienze elettorali e resterà per un po’ assai affezionato alle sue scelte”.

“Ma per fare ciò occorrono partiti di massa organizzati. Non piattaforme sul web né consorterie malasortite. Così come è inutile - e dannoso - bollare tutto ciò che si agita “fuori da noi” come fascista e pubblicare, con intento deleterio e a ogni piè sospinto, la faccia del Ministro dei Temporali”.