Europee. Affluenza stabile: alle 12 ha votato il 16,5% degli elettori

Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%

Di: Redazione Sardegna Live

Italiani chiamati al voto nella giornata di oggi, 26 maggio, per le elezioni Europee. Alle ore 12, secondo i primi dati (circa metà delle sezioni su 7.915) ha votato il 16,5% degli elettori, rilevazione in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,01%). Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%.

I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina in tutta Italia. Verranno eletti 76 deputati europei (tre dei quali si insedieranno solo dopo la Brexit). Hanno diritto di voto 51.073.042 cittadini (24.744.762 uomini e 26.328.280 donne). Sono 49.413.168 quelli che risiedono in Italia e in Paesi extraeuropei, 1.659.874 in Paesi Ue.

Complessivamente le sezioni nel nostro Paese sono 62.047.