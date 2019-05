Area del mercato, Piras: “E’ il biglietto da visita della città, sia d’esempio per la futura amministrazione locale”

Simbolo del turismo itinerante che esiste tutto l’anno

Di: Antonio Caria

"A fine consiliatura anche i normali e necessari lavori della facciata del mercato saranno elencati nelle cose eclatanti fatte dall'amministrazione in carica. Dopo anni di suggerimenti da parte nostra per quel l’importante struttura , iniziati con l’utilizzo del mercato civico per gli eventi di Primavera In Riviera, che avevano ricevuto il plauso di turisti e locali, solo oggi chi ci governa ha capito l’importanza che riveste quella struttura”.

Lo dice Emiliano Piras - candidato nella lista Noi con Alghero, che aggiunge: “E’ necessario adeguarsi alle altre città europee che vivono la realtà del mercato dove la vendita della materia prima è affiancata dalla presenza del prodotto trasformato e dall'evento. Show cooking, musica, rappresentazioni, mostre e concerti sono le manifestazioni che i turisti ricercano al loro arrivo quando chiedono informazioni sull'area mercatale. La nostra città è stata costretta a rinunciare in tutti questi anni ad una programmazione seria sull'utilizzo di questa realtà , e a tal riguardo si chiede dove sia andata a finire la manifestazione d’interesse alla quale hanno risposto più di trenta aziende del territorio.

La prossima amministrazione – conclude Piras - dovrà necessariamente ed immediatamente occuparsi di valorizzare l’unico luogo pubblico coperto nel centro storico, che può diventare il simbolo della rinascita di una città come Alghero, che sempre più ha necessità di modernizzarsi per rispondere anche alle attuali esigenze del turismo, che è elemento principale della nostra economia".