Elezioni comunali a Cagliari: tutte le liste e i candidati

Corsa a due per palazzo Bacaredda

Di: Alessandro Congia

Corsa a due per palazzo Bacaredda, per il centrosinistra l’assessore all’Urbanistica uscente, Francesca Ghirra, mentre per il centrodestra c’è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu.

Il terzo (però escluso) era l’ambientalista, Angelo Cremone che si presentava con la lista Verdes per Cagliari Pulita.

Ormai è ufficiale, a palazzo Bacaredda risultano 11 liste a sostegno di Paolo Truzzu: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Sardegna 20Venti, Lega, Riformatori, Sardegna Forte, Popolari per Cagliari, Fortza Paris, Udc, Cagliari civica e Psd'Az.

Sono 7 gli elenchi che portano Francesca Ghirra: Futuro in Comune con Massimo Zedda, Sardegna in Comune, Marzia Cilloccu per Cagliari, Campo Progressista Sardegna, Sinistra per Cagliari, Pd, Cagliari città d'Europa.

La commissione elettorale incaricata di verificare la documentazione dei candidati ha, infatti, ricusato (respinto) la lista Verdes per Cagliari pulita con Angelo Cremone in corsa per diventare primo cittadino.

CON FRANCESCA GHIRRA SINDACO

Partito Democratico

Alberghina Matteo, Aresu Federica, Ayub Aftab, Cabras Alessandra, Cabras Riccardo, Carrus Fiorella Rita, Carta Valentina, Chessa Maurizio, Corona Roberto, Cuboni Edoardo, Deidda Caterina, Dessi Stefania, Follese Enrico , Gargiulo Cinzia, Golino Michele, Lecis Cocco Ortu Matteo, Marcello Fabrizio Salvatore, Matta Paolo, Meloni Stefano, Mocci Barbara , Mura Rosanna, Pelz Stefano, Pisanu Gianfranco, Polo Rita, Portoghese Guido, Ranno Elsa Girolama, Russo Riccardo, Sellitto Erminia, Serra Giuseppe, Sforza Alessandra, Soru Camilla Gerolama, Taraborrelli Angela, Zara Milena.

Campo Progressista

Matteo Massa, Anna Puddu, Alessio Alias, Filippo Petrucci, Aldo Banni, Patrizia Campus, Francesca Cardia, Alfredo Caredda, Paolo Carta, Giulia Curridori, Federica Diana, Francesco Floris, Gloria Fossati, Valentina Macis, Margarita Margherita, Maria Francesca Marrocu, Paola Masala, Alessandra Mascia, Diego Meloni, Luigi Pambira (noto Gigi), Annagiulia Pani, Simona Pinna, Gabriela Pistis, Oscar Pisu, Salvatore Poddie, Patrizia Porrà, Francesca Saragat, Fiammetta Sau, Piergiorgio Serra, Franco Ignazio Sibiriu, Alberto Sirigu, Simona Spanu, Sergio Tuveri, Anna Rosa Zedda.

Siamo Cagliari (Sardegna in Comune)

Giulia Andreozzi, Stefano Anedda, Francesca Beato, Marco Benucci, Cristiano Castangia, Giulia Clarkson, Floriana Diana, Valentina Esu, Filippo Foddai, Enrica Fois, Rita Guglielmo, Paolo Maccioni, Andrea Mascia, Andrea Massacci, Andrea Melis, Silvana Meloni, Andrea Moi, Paola Mura, Davide Murgia, Federico Murgia, Manuela Murru, Valerio Piga, Riccardo Pintore, Michele Pipia, Pietro Pireddu, Francesca Pusceddu, Federica Rocca, Laura Scanu, Alessandra Stocchino, Gabriella Tornatore, Eleonora Trudu.

Donne con Francesca Ghirra (Futuro Comune)

Giorgia Angioni, Simona Campus, Maria Vittoria Comparetti (nota Mavi), Rossana Copez, Antonella De Montis, Francesca Gallus, Luisiana Garau, Jennifer Lobina, Patrizia Manduchi, Tiziana Martucci, Alessandra Menesini, Francesca Mulas, Giuseppa Alessandra Piras, Tiziana Sassu, Fabiola Tuveri, Roberta Vanali, Michela Zaccheddu, Laura Zedda, Giuseppe Boy, Giorgio Bozzano, Michele Cugusi, Paolo Frau, Karim Galici, Luigi Lai, Francesco Origo, Luca Sorrentino, Renato Troffa.

Marzia Cilloccu per Cagliari

Cilloccu Marzia, Tramaloni Roberto, Angioni Giovanni Maria, Aramu Ivo, Argiolas Maria Grazia, Caddeo Lorenzo, Capra Fortunato noto Nello, Carboni Iolanda, Deidda Carla, Erriu Elena, Esu Alessio, Fuccaro Maurizio, Gaudino Antonio, Ghisu Concettina nota Chetti, Giancola Patrizia, Lai Enrico, Liccardi Giovanna, Loi Laura, Mandis Raimondo, Mannu Pietro, Mantega Martina, Orgiana Marco, Ottonello Antonio noto Antonello, Pala Sandro, Perra Giampaolo, Piludu Dario, Piras Paola, Piras Antonio noto Antonello, Pitturru Maria Maddalena nota Marilena, Puggioni Daniela, Puxeddu Beatrice, Satta Guido, Scotto Marco, Virdis Giuseppe.

Sinistra per Cagliari

Sonia Aresu, Lucia Baiocchi, Cristiana Casu, Emanuele Cioglia, Stefania Cosmi, Andrea Dettori, Rita De Agostini, Maurizio Ena, Sabrina Esu, Daniela Floris, Marco Frau, Cesare Iesu, Stefano Incani, Roberto Loddo, Angelo Liberati, Giuseppina Loria, Maria Rosaria Mameli, Luisa Marilotti, Fabio Marceddu, Rita Medda, Simone Mura, Cristian Mura, Lucia Naitza, Anselmo Pala, Katia Pili, Marinella Piano, Antonello Soriga, Laura Stochino, Nicola Spada, Elisabetta Spiga, Silvana Urru, Carlo Serra.

Cagliari città d'Europa

Bruna Aretino, Marcello Argiolas, Thomas Atzori, Emanuela Ballicu, Walter Brambilla, Gigliola Giuseppa Cocco nota Nenne, Giovanni Coda, Marco Curreli, Laura Di Napoli, Michele Arcangelo Ducato, Ilaria Lai, Alessandra Meloni, Valeria Meroni, Oscar Palmas, Angelo Pellerano, Alberto Perla, Simone Giorgioangelo Persod, Graziella Posadino, Daniela Putzolu, Gian Luca Sanna, Pierfranco Serra, Federico Serratore, Pamela Siddi, Carlo Spina, Michela Tarica, Roberto Triunfo, Marco Vargiu, Cristiano Vinci, Isabella Zara, Francesca Zaru.

CON PAOLO TRUZZU SINDACO

Forza Italia

Alessandro Balletto; Edoardo Tocco; Roberto Sorcinelli; Federica Avagnano; Gianluca Cancellu; Luca Caschili; Antonello Cau; Claudia Conti; Paola Dessì; Laila Di Naro; Roberta Diana; Alessandra Dioni; Marco Erriu; Maria Bonaria Frau; Maria Giua; Anna La Robina; Anna Lai; Cristiana Marini; Dayala Martinez; Antonella Vincenza Matta; Valentina Meloni; Veronica Muggironi; William Mura; Katiuscia Muscas; Giancarlo Nurchi; Matteo Ortu; Vanessa Pelusi; Roberto Pili; Paolo Pinna; Laura Piras; Alessandro Puggioni; Maria Rosaria Randaccio; Kesar Singh Sund e Mario Virdis.

Fortza Paris

Raffaele (Lino) Bistrussu; Cristian Barrago; Tiziana Cauli; Salvatore Stefano Contu; Antonio De Agostini; Simone Deiana; Paola Deledda; Sara Dulcis; Paola Lai; Patrizia Lecca; Giovanna Loriga; Alessandro Mameli; Gianfranco Manca; Davide Marcello; Roberto Marras; Giuseppe Matta; Samuele Muceli; Antonello Murenu; Valentina Orgiana; Luisella Pani; Rossella Petrone; Nicola Pilia; Jessica Pusceddu; Antonella Saba; Ignazio Sanna; Maria Luisa Sardu; Manuela Steinhaus; Sabrina Tacconi; Claudia Trogu; Attilio Ventura e Pier Roberto Zanda.

Partito Sardo D'Azione

Gabriella Deidda; Alessandro Sorgia; Loredana Lai; Giovanni (Gianni) Aramu; Barbara Caboni; Carlo Andrea Abba; Rosalba Assunta Marasciuolo; Alessio Atzeni; Giovanna Mazza; Davide Cabras; Lucia Orrù; Enrico Cappai; Francesco (Franco) Carcangiu; Albina Erdas; Giovanna Pinna; Igor Caddeo; Antonella Anna Maria Giusy Scarfò; Marcello Corrias; Marina Siddi; Alessandro Fadda; Claudia Cadelano; Maria Rosa Succu; Alessandro Frau; Alessandro Mazzella; Marcello Medici; Marcello Milia; Federico Moi; Roberto Mura; Massimiliano Musanti; Roberto Pintor; Ferdinando (Nando) Secchi e Giovanni Troja.

Popolari per Cagliari

Federico Ibba; Sabrina Agnese; Maria Rita Aroni; Ornella Atzeni; Maria Elisabetta Bolla; Massimiliano Defraia; Santo Di Lorenzo; Francesca Diaz; Mirko Etzi; Antonio Frau; Maria Garzia; Judit Jakity; Benedetta Leoni; Gaia Maffei; Monica Mannai; Alessio Manunza; Valentina Manunza; Fabio Medda; Carla Melis; Federica Meloni; Stefania Montisci; Claudio Mura; Francesco Murgia; Davide Musiu; Marinella Obrano; Maria Pia Orrù; Luca Paoletti; Claudia Putzu; Alessandra Puzzoni; Luca Sanna; Andrea Scopetta; Eva Simola; Anna Maria Spiga; Giovanni Tanchis.

Riformatori Sardi

Davide Alberghina; Giorgio Angius; Gianluca Aresu; Gabriele Bernardini, Davide Boi; Mario Caddeo; Raffaele Cancedda; Paola Carcassi; Gianni Cauli; Alfredo (Diddo) Ciani; Giorgio Cugusi; Rita Dedola; Massimiliano Di Todaro; Barbara Figus; Alessandra Gusmeri; Flavio Iannucci; Virginia Isola; Piero Aldo Liori; Micaela Locci; Elena Mamia; Paola Mamusa; Noemi Migliavacca; Maurizio Mira, Raffaele Onnis; Alessandro Palomba; Andreana Pes; Marcello Piras; Giuliana Poddesu; Marco Pusceddu; Giulia Santandrea; Nadina Lorena Sassu; Alberto Serra; Francesco Seu; Umberto Ticca.

Sardegna 20Venti

Antonello Angioni; Silvia Armerino; Alessandra Boldetti; Valentina Congiu; Michela Cuccu; Marina Mannu; Roberta Marras; Elisabetta Miglior; Rita Piana; Alessandra Polese; Ignazio Cabua; Pasquale Crisci; Paolo Cutrano; Francesco Festino; Cristian Gessa; Danilo Mariani; Nicola Melis; Massimiliano Medda; Cimbro Monteverde; Mario Mura; Ignazio Cesare Pani; Efisio Piras; Giovanni Paolo (Giampaolo) Podda; Marcello Porcedda; Andrea Tocco Sanna; Stefano Urgeghe; Salvatore (Uragano) Vinci; Antonio Picciau; Daniela Amico; Maria Simona Staico; Stefania Soddu; Rossana Portas e Tiziano Mura.

Sardegna Forte per Cagliari

Marina Argiolas; Mario Aresu; Gaetano Belgiorno; Angelo Bisesti; Pietro Paolo Cau; Alessandra Cadeddu; Carlo Casula; Manuela Chia; Andrea Congiu; Salvatore Congiu; Corrias Paolo; Massimiliano Corso; Patrizia Cuccu; Simona Demontis; Valeria Floris; Emanuele Garzia; Guido Gennarelli; Marcella Laconi; Franco Ligas; Marcello Marcelli; Ida Mastidoro; Andrea Melis; Massimo Muscas; Stefania Ollano; Mauro Piga; Maria Antonietta Pilloni; Marcello Polastri; Marco Rolla; Massimiliano Saba; Alessandra Serra; Daniele Sitzia; Anna Rita Soggiu; Luciano Spiga; Federica Tulifero.

Lega Salvini Sardegna

Paolo Spano; Roberta Perra; Andrea Piras; Luca Defraia; Antonello Mureddu; Roberto Schirru; Anna Mulas; Mario Sechi; Stefano Porrà; Carlo Tack; Antonio Congiu; Emanuela Lai; Gabriella Giannotti; Gianbasilio Scano; Antonio Contu; Michele Poledrini; Marina Francesca Bardanzellu; Francesco Peddis; Leonardo Cuccu; Daniela Fara; Davide Cardaci; Cristiana Matta; Paolo Fancello; Donatella Pinna; Antonello Tanda; Maurizio Macis; Antonello Termini; Manuela Carboni; Stefano Mottoni; Raffaella Martinucci; Giorgia Usai; Alberto Buschettu; Valeria Limbardi; Graziella Marchi.

Pro Sardinia Unione di Centro

Tania Atzeni; Paola Mulleri; Monia Matta; Oriana Bernardi; Ilaria Orrù; Elisabetta Contu; Adelaide Moi; Daniela Pisano; Emanuela Pilloni; Alessandra Pittau; Maria Anna Pittui; Enrico Bernardi; Ilaria Atzeni; Miriam Cano; Riccardo Cocco; Gianluca Deidda; Andrea Ferruzzi; Andrea Floris; Marco Gadeddu; Omar Hamaoui; Aurelio Lei noto Lello; Antonio Limbardi; Roberto Mameli; Michele De Iorgi; Piero Pirrosu; Angelo Pisu; Salvatore Antonio Scriva; Alessio Uda; Fabrizio Vacca.

Cagliari Civica-Patto Uds Sardegna Civica

Sergio Argiolas; Nicola Ariu; Elisabetta Mariquita Balata Carroz; Claudio Basciu; Mauro Borsetti; Mariano Cannas; Paolo Casu; Manuela Collu; Giorgio Concas; Paolo Congiu; Angelo de Francisci; Sergio Ghiani; Virgilio Lai; Aldo Langione; Cristina Lepori; Bruno Manca; Marcello Rosa; Giovanni Battista Massidda; Simone Meloni; Maria Antonietta Naitza; Martina Parodo; Alessandro Pasqualucci; Angelo Piano; Pierluigi Piano; Paola Piat; Maria Francesca Pinna; Giannantonio Pisano; Valentina Pischedda; Marco Raccis; Giorgio Usai; Manuela Vacca; Mauro Vincis e Patrizia Maria Elisabetta Zuddas.

Fratelli D'Italia

Alessio Mereu; Antonello Floris; Pierluigi Mannino; Enrica Anedda Endrich; Stefano Bellandi; Rosa Maria Bizzarro; Roberto Cadelano; Alice Carta; Andrea Carta; Andrea Cois; Nicola Concas; Maria Bonaria Cuboni; Simone Erriu; Rita Fadda; Gennaro Fuoco; Maria Grazia Garzia; Giovanni Gianeri; Angelica La Sala; Stefania Loi; Corrado Maxia; Mariella Melis; Giovanni Mulas noto Gianni Pizzetta; Luca Murgia; Francesco Nonnis noto Franco; Massimiliano Olivari; Maria Ilenia Pani; Annalisa Saddi; Ilaria Schirru; Salvatore noto Toto Sirigu; Nicola Soi; Paolo Spiga; Vittorio Stevelli; Piero Usala; Marco Verza.