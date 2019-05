Cavalcata Sarda: Alivesi: “La festa della Bellezza, ma con i monumenti chiusi”

Il candidato Consigliere di “Noi per Sassari”: “Si è passati da un annuncio all’altro per poi non concretizzare nulla”

Di: Antonio Caria

“In tantissimi domenica scorsa abbiamo assistito alla 70à edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza, occasione in cui la nostra Città si apre a tutto il resto della Sardegna ospitando Sardi provenienti da tutta l’isola e soprattutto turisti”.

A dirlo, in un comunicato stampa, il candidato alla carica di Consigliere alle prossime elezioni comunali di Sassari Manuel Alivesi (Noi per Sassari) che aggiunge: “Certo la giornata non è stata caratterizzata dalle abituali temperature miti e il cielo coperto ha costretto in tanti a rispolverare abbigliamento pesante. Ciò che ha però colpito è stata la chiusura di alcuni monumenti cittadini che sarebbero dovuto essere aperti ed accessibili, destinazione “obbligatoria” di chi arriva a Sassari come contorno allo spettacolo della Cavalcata”.

“Invece cosi non è stato – così Alivesi – ed ecco che lo spettacolo, per chi transitava in Corso Trinità, era quello dei capannelli di turisti assiepati innanzi al cancello desolantemente chiuso della Fontana del Rosello”.

“Sassari Città Turistica annunciava il programma delle sinistre Sassaresi all’inizio del mandato di Nicola Sanna, – queste ancora le sue parole – “Sassari bella dentro”, “Sassari della Tassa di Soggiorno”. Insomma si è passati da un annuncio all’altro per poi non concretizzare nulla”

”Così, mestamente, si avvia la chiusura di uno dei lustri più cupi della vita della nostra amata Sassari. Ora guardiamo – conclude – con fiducia ad un nuovo progetto, un nuovo piano organico di concreto sviluppo complessivo della nostra Città”.