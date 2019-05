Murru (M5s): "Stop Ztl, poi tavolo tecnico per definire un nuovo tracciato"

Il candidato sindaco pentastellato: "L'area a traffico limitato ha prodotto più danni che benefici al centro cittadino"

Di: Redazione Sardegna Live

Il candidato sindaco del M5s a Sassari, Maurilio Murru, è entrato nel merito di uno degli argomenti più dibattuti in questo anni da politica e opinione pubblica cittadina: la Ztl.

L'esponente pentastellato ha infatti promesso: "Stop Ztl. Sarà uno dei primissimi provvedimenti che, tenendo comunque conto delle nuove realtà consolidate all'interno dell'area a traffico limitato, attuerà la prossima amministrazione del M5S e il sottoscritto come Sindaco. Per troppo tempo la città ha dovuto subire questa condizione calata dall’alto, non degnamente condivisa e che ha prodotto più danni che benefici al centro cittadino".

L'area a traffico limitato, per il candidato, ha senso se ridisegnata e riorganizzata insieme ai diretti interessati da limiti e divieti. "Dopo la sospensione sarà immediatamente attivato un tavolo tecnico - spiega Murru -, attorno al quale verranno chiamati a sedere residenti, commercianti e associazioni di categoria, i quali definiranno un nuovo tracciato, stavolta condiviso, partecipato e davvero utile al rilancio del centro storico sotto tutti gli aspetti. Vi informo che andrò personalmente a parlare con tutti coloro che hanno l'attività commerciale nella ZTL".