Bufera sul candidato del M5s: dopo le polemiche Murenu chiude il profilo Facebook

Cancellata la lista del cardiochirurgo dal blog del Movimento.

Di: Redazione Sardegna Live

In 24 ore è successo di tutto: martedì (14 maggio) il nome del cardiochirurgo del Brotzu Alessandro Murenu è stato ufficializzato come candidato a sindaco di Cagliari per il Movimento 5 stelle, mentre ieri il suo nome e la lista a lui collegata sono scomparsi dall'elenco pubblicato nel sito dello stesso Movimento.

Cosa sarà successo? Di certo c’è che il medico è stato investito da una serie di polemiche nate per alcuni vecchi post pubblicati dal dottore.

Due in particolare hanno fatto infuriare il web: “chiamare l'aborto un diritto della donna è come chiamare la lapidazione un diritto dell'uomo” e quello contro le unioni civili gay “non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.

In risposta, Murenu ha cancellato il suo profilo Facebook e ha così commentato: “La legge 194 non si tocca, così come non si torna indietro sui diritti delle persone omosessuali. La mia vita professionale e familiare testimonia questi valori, anche a difesa dei diritti dei migranti, ma prendo atto che con l’apertura della campagna elettorale si è messa in moto anche la macchina del fango”.

“La mia vita, la mia professione, i miei rapporti lavorativi e personali parlano chiaramente a favore della massima tolleranza e rispetto delle persone, senza alcun pregiudizio. Sono state prese a caso alcune frasi e totalmente decontestualizzate – ha sottolineato il medico -. Ma non è la prima volta che contro i candidati del Movimento la realtà viene stravolta, e questa ne è l'ennesima riprova”.

Resta dunque ora il giallo sulla sua candidatura: sarà confermato o no?