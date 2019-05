“Cagliari Romana”. Riformatori: “Un percorso a costo zero per rilanciare la città”

Ticca e Carcassi: “Creare una sinergia che valorizzi i singoli siti”

Di: Antonio Caria

“Dato che la miope amministrazione ha lasciato cadere nel vuoto ogni proposta in tal senso è arrivato il momento di rilanciare e scommettere anche sulla nostra storia cittadina, quella che incontriamo ogni giorno per strada, fatta di monumenti a cielo aperto che comunicati nel modo giusto potrebbero contribuire a creare l'identità culturale di Cagliari e diventarne il simbolo”.

Queste parole pronunciate dal candidato dei Riformatori in Consiglio comunale, dopo la notizia del crollo di muro di divisione tra l’Orto botanico e l’Anfiteatro Romano.

Sulla stessa linea la sua collega di partito Paola Carcassi, anch’essa candidata: “La creazione di un percorso Romano potrebbe, finalmente, rilanciare Cagliari come meta per il turismo culturale e dare la possibilità a tanti cagliaritani di godersi una parte di città oggi sostanzialmente sconosciuta. Dal punto di vista logistico – queste ancora le sue parole – , basterebbero pochi interventi che, con costi estremamente bassi potrebbero creare un importante ritorno economico per la città; il percorso potrebbe essere creato tramite segnalazioni e cartelli stradali, per guidare i visitatori, e la vendita di un biglietto unico, acquistabile anche online, in ciascuno dei siti coinvolti”.

“La nostra proposta – concludono Ticca e Carcassi– è quella di creare un percorso romano identificato e spiegato nella sua totalità, in modo da creare una sinergia che valorizzi i singoli siti e metta in risalto l’identità e la storia della nostra città, tale valorizzazione potrebbe essere una ulteriore leva per alimentare il flusso turistico e generare lavoro e reddito”.