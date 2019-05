Consiglio regionale: ieri l’incontro tra Michele Pais e il Prefetto di Cagliari Bruno Corda

Il Presidente del Consiglio regionale: “È necessario vivere in un mondo di legalità"

Di: Antonio Caria

Nel pomeriggio di ieri, Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto in visita ufficiale il Prefetto di Cagliari Bruno Corda.

Tra i temi affrontati: la sicurezza del lavoro, il controllo sociale e il ruolo che deve avere la famiglia nell’educare i giovani alla legalità.

Una particolare attenzione è andata al problema della droga che, purtroppo in Sardegna, è in continua crescita soprattutto tra i giovanissimi. Il Presidente Pais ha auspicato controlli sempre maggiori nelle scuole di ogni ordine e grado.

“I giovani sono il nostro futuro – queste le parole di Pais – e rappresentano un patrimonio per la società. È necessario vivere in un mondo di legalità e deve essere prima di tutto la famiglia a far capire ai ragazzi, sin dalla più giovane età, quale sia la strada giusta da seguire. Solo recuperando il senso civico, che purtroppo si sta attenuando, potremo avere nella nostra Sardegna una libera convivenza e una vera pace sociale”.