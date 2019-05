Giunta Solinas al completo, giurano i 7 assessori

Ecco la nuova squadra di Governo

Di: Alessandro Congia

Ultimo passaggio formale per la definizione della Giunta guidata da Christian Solinas. Poco fa, in Consiglio regionale, hanno giurato i sette assessori che compongono la squadra di Governo, sei dei quali nominati dallo stesso governatore lo scorso mercoledì in occasione della lettura delle dichiarazioni programmatiche.

Solinas aveva conservato l'interim dell'Industria, delega che, invece, è stata affidata ad Anita Pili, la sindaca di Siamaggiore indicata dal fondatore di Sardegna 20Venti Stefano Tunis e con un passato recente da militante nel Partito democratico, come Gabriella Murgia, responsabile dell'Agricoltura. Il nome di entrambe risulta nella lista dei candidati all'Assemblea regionale del partito collegata all'allora in corsa alla segreteria regionale Giuseppe Luigi Cucca.

Oltre a Pili e Murgia hanno giurato Valeria Satta (Affari generali), Roberto Frongia (Lavori pubblici), Quirico Sanna (Enti locali e Urbanistica), Giorgio Todde (Trasporti), Andrea Biancareddu (Cultura). A breve la discussione sulle linee programmatiche rese mercoledì dal governatore. Ogni consigliere ha a disposizione quindici minuti e la seduta sarà quasi sicuramente aggiornata a giovedì 16.