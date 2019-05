Europee 2019. Andrea Soddu e Pietro Bartolo: “Una scelta di campo per un’Europa solidale”

A Cagliari i due candidati del centrosinistra hanno incontrato i cittadini

Di: Antonio Caria

È stata una mattinata intensa di incontri e dibattiti per il candidato sardo del centrosinistra alle europee, Andrea Soddu, che insieme all’altro candidato siciliano Pd, Pietro Bartolo che oggi, al Poetto di Cagliari, hanno incontrato i cittadini in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere regionale Massimo Zedda e la candidata del centrosinistra per le elezioni comunali di Cagliari, Francesca Ghirra.

“Un incontro necessario – queste le parole di Soddu – perché solo se stiamo tutti insieme, possiamo costruire ponti e abbattere quei muri che molti stanno cercando di costruire per distruggere il nostro futuro e i valori che i nostri nonni hanno difeso con la vita. Noi vogliamo gli Stati Uniti d’Europa per difendere questa Europa che le destre xenofobe e i nazionalisti vogliono smembrare, sfasciare. Noi invece la dobbiamo far crescere, migliorare, perché questa Europa ci ha garantito 70 anni di pace e una democrazia che purtroppo ogni giorno qualcuno cerca di calpestare” “Anche ieri l’hanno calpestata, schiacciando i diritti umani di centinaia di persone con il sequestro della Mare Jonio, che salva vite umane – ha aggiunto Bartolo– e l’hanno calpestata censurando anche la libertà di pensiero: “Il 35esimo parallelo”, il mio film che racconta quello che succede a Lampedusa, nel nostro mare, è stato censurato perché raccontava cose vere e questo è un segnale gravissimo, un attentato alla democrazia’.

“Andrea ha ragione nel ricordare i padri della nostra Costituzione, i nonni che sono morti per la democrazia, perché oggi rischiamo di perderla. C’è un vento malefico che soffia e l’unica alternativa siamo noi, e dobbiamo fermarlo con una scelta di campo decisa”, è stato l’appello del medico di Lampedusa.

“Noi siamo il frutto dei popoli del Mediterraneo, la culla della cultura che rappresentiamo è dovuta all’incontro di quei popoli. Dobbiamo iniziare a riflettere dagli errori fatti e risorgere, riprenderci il nostro patrimonio umano e difenderlo”, ha concluso Andrea Soddu.