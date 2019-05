Europee 2019, parlano i candidati della Lega Massimiliano Piu e Sonia Pilli

"Fondamentali avere due rappresentati della Sardegna in Europa per risolvere i grandi problemi come l'insularità e la continuità territoriale"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina al mercato San Benedetto di Cagliari, insieme al coordinatore della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili e alla squadra in Consiglio regionale della Lega, erano presenti i due candidati alle prossime elezioni per il rinnovamento del Parlamento Europeo: Massimiliano Piu di Tortolì e Sonia Pilli di Alghero.