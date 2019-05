Decreto “Crescita”. Piras: “Redarre l’apposito regolamento”

Il Consigliere comunale di “Noi con Alghero”: “Si convochi il Consiglio comunale per questo urgente e importante atto"

Di: Antonio Caria

Lo scorso 1 maggio è entrato in vigore il decreto “crescita”, che prevede all’articolo 15, la possibilità per i Comuni, di disporre la rottamazione delle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, per cartelle notificate dal 2000 al 2017.

Sul tema è intervenuto il Consigliere comunale di “Noi con Alghero”, Emiliano Piras, che ha sottolineato come questo sia “Uno strumento che offre la possibilità ai cittadini di sanare, con una rateizzazione, vecchi debiti risparmiando sanzioni ed interessi e al Comune di incamerare importanti risorse”.

Il suo auspicio è che “L’amministrazione si adoperi immediatamente alla redazione del regolamento apposito e venga convocato il consiglio Comunale per questo urgente e importante atto”.