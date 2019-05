Comunali 2019. Francesca Ghirra: “Rendere Cagliari sempre più internazionale, mediterranea, accogliente, innovativa e sostenibile"

Sulla festa dell’Europa: “Per noi significa cultura, accoglienza, coesione, pace, sviluppo”

Di: Antonio Caria

“Oggi è la Festa dell'Europa. Per noi Europa significa cultura, accoglienza, coesione, pace, sviluppo”.

Sono queste le parole pronunciate da Francesca Ghirra, candidata Sindaca di Cagliari per il centrosinistra che aggiunge: “Grazie ai fondi europei Cagliari sta facendo grandi passi avanti nelle politiche di rigenerazione urbana, nella transizione digitale, nel campo della mobilità, dei trasporti, dell’inclusione sociale”.

“Con i fondi europei – prosegue Ghirra – vogliamo integrare e coordinare i piani finanziari ordinari e quellis traordinari per favorire e sostenere la ripresa economica, la crescita e il lavoro. Rafforzare le possibilità di formazione per i giovani, grazie a progetti come Erasmus+, in modo che possano fare esperienze diverse da riportare qui”.

A suo modo di vedere “La programmazione 2021-2027 offre straordinarie opportunità in ogni settore. Grazie al recente sblocco del turnover per i dipendenti pubblici, abbiamo finalmente l'occasione per rafforzare con figure giovani ed esperte l'ufficio Politiche Europee all'interno del Comune con l'obiettivo di trovare sempre nuove risorse da investire in città: ci lavoriamo dal 2011, sarebbe lo strumento per recuperarne il doppio”.

“Vogliamo rendere Cagliari – conclude la candidata Sindaca – sempre più internazionale, mediterranea, accogliente, innovativa e sostenibile, in grado di competere alla pari con le migliori realtà europee e capace di tradurre queste opportunità di scambio in sviluppo sociale, culturale ed economico”.