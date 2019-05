Valeria Satta, nuovo assessore della Lega: “Ex commessa ex cassiera? Orgogliosa, bacioni agli avversari”

La replica sui social dopo che qualche ‘articoletto’ riportato sui media ha fatto leva sui suoi trascorsi lavorativi per dare l’annuncio della scelta di Solinas di averla in squadra

Di: Alessandro Congia

Ha 36 anni, nella sua vita ha svolto numerosi lavori di cui va fiera ed orgogliosa. La sua nuova posizione lavorativa, decretata dal Governatore Christian Solinas, la inorgoglisce ancora di più.

Con la delega al Personale, è ufficialmente all’interno dell’esecutivo regionale: “Ero consapevole e preparata del fatto che in maniera molto scontata e "simpatica" alcuna parte di stampa proponesse dei titoli quali "ex commessa ex cassiera", quindi - dice Valeria Satta (nella foto con Solinas e Zoffili) da persona preparata e consapevole vi dico che sono assolutamente fiera di aver svolto ruoli come cassiera, commessa, addetta vendite, consulente assicurativo e amministrativo e tanti altri che ora non sto qui ad elencare per non annoiare nessuno e non ultimo aver svolto il mio attuale lavoro di consulente commerciale per un'importante Azienda Farmaceutica. Sono fiera di aver sempre lavorato nella mia vita e di aver altresì maturato tanta esperienza in diversi settori, grazie a Dio. Per cui un caro saluto a tutte le testate che continueranno a utilizzare questi articoletti da "presa rapida" un bacione grande”.