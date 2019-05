Pais alla nuova Giunta: “Lavoriamo insieme per il bene dei sardi”

Il Presidente del Consiglio regionale: “I problemi della Sardegna non possono attendere oltre”

Di: Antonio Caria

“Buon lavoro alla nuova Giunta. Sono sicuro che questa legislatura si caratterizzerà anche per il rapporto costante e leale tra il Consiglio e l’esecutivo Solinas”. Con queste parole l’augurio che il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha voluto fare ai nuovi assessori che giureranno martedì in Aula.

“I problemi della Sardegna non possono attendere oltre – ha aggiunto– definita l’architettura di Consiglio e Giunta ora ci attendono impegni pressanti per dare finalmente risposte al popolo sardo che aspetta una vera svolta per un futuro certo e proficuo”.

A suo modo di vedere è necessario lavorare insieme per costruire quell’identità politica e istituzionale illustrata nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente Solinas che tenga conto delle peculiarità dell'Isola, dando alle Istituzioni un assetto estensivo che favorisca anche la sopravvivenza delle comunità locali.

“Auspico – ha concluso Pais – rinnovamento, riforme, un nuovo Statuto più adatto a una Sardegna moderna e una rivendicazione sempre più serrata con lo Stato in materia di entrate e di accantonamenti”.