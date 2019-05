Firma dei decreti per i nuovi assessori. Michele Cossa: “È un bel mercoledì per i Riformatori”

Roberto Frongia nuovo Assessore ai Lavori pubblici. “Premiate le competenze e la preparazione di un nostro esponente onesto, serio e preparato”

Di: Antonio Caria

“È un bel mercoledì per i Riformatori”. Inizia così un post su Facebook del Consigliere regionale, Michele Cossa che mette l’accento su due motivi di soddisfazione.

Il primo riguarda “Le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione Christian Solinas” che “Ci fanno sperare in 5 anni di buongoverno. Nell’esplicitare il programma – queste ancora le sue parole – , Christian Solinas ha puntato un faro sui temi dell’insularità e delle accise. Essere realmente coscienti dell’importanza di portare avanti questa battaglia (il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione) a cui è strettamente legata quella delle accise, è elemento imprescindibile per governare la nostra Isola. Sebbene non cambi la nostra posizione sulle province (riteniamo che rivitalizzarle sia un errore e su questo punto siamo pronti a confrontarci con il presidente e con tutta la maggioranza) condividiamo le dichiarazioni programmatiche e siamo pronti a portare avanti due delle battaglie che più ci stanno a cuore, insularità e accise appunto”.

Il secondo riguarda la nomina di Roberto Frongia ad Assessore ai Lavori Pubblici che Cossa definisce “Ruolo chiave a cui è legato lo sviluppo della Sardegna”.

“Ancora una volta sono state premiate le competenze e la preparazione di un esponente dei Riformatori onesto, serio e preparato”, ha concluso.