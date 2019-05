Giunta Solinas: ecco gli assessori mancanti. Il presidente tiene per sé l'interim dell'Industria

Frongia ai Lavori Pubblici, Biancareddu alla Cultura, Murgia all'Agricoltura

Di: Redazione Sardegna Live

Il governatore della Sardegna Christian Solinas, dopo 73 giorni dall'elezione, ha firmato i decreti di nomina degli assessori mancanti. La notizia trova conferma dopo che era emersa nel corso della conferenza dei capogruppo in Consiglio regionale, prima delle dichiarazioni programmatiche da parte del presidente.

Sino ad oggi l'esecutivo era composto da soli cinque assessori su dodici. I nuovi assessori giureranno in Consiglio regionale la prossima settimana.

Sono sei su sette le figure indicate dal governatore per completare la Giunta. Il presidente Solinas ha infatti tenuto per sé l'interim dell'Industria. Il leader sardista ha poi decretato la nomina di Valeria Satta (Lega) quale assessora agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd'Az) all'Urbanistica, Gabriella Murgia all'Agricoltura, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti.