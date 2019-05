Comunali a Sassari, fumata bianca nel centrodestra: il candidato sindaco sarà Mariolino Andria

L'investitura del geometra vicino a Fortza Paris arriva al termine di un incontro fra 9 delle 10 sigle della coalizione, assente Forza Italia

Di: Pietro Lavena

Sarà il geometra Mariolino Andria il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra a Sassari.

L'annuncio è arrivato nella notte, al termine dell'ennesimo incontro fra alleati. Secondo quanto trapelato, a fare quadrato attorno alla figura di Andria sono state 9 sigle su 10, assente illustre Forza Italia che fino all'ultimo aveva puntato sull'investitura dell'avvocato Gabriele Satta. A sottoscrivere un documento sono stati i rappresentanti di Lega, Psd'Az, Fortza Paris, Riformatori, Fdi, Sardegna20Venti, Udc, Epi e Movimento Civico Uniti per Sassari.

Andria è stato già consigliere comunale fra il 2000 e il 2005.

La coalizione avrebbe espresso il proprio candidato sindaco senza attendere le indicazioni previste da Cagliari, dove lo stesso governatore Solinas si sarebbe attivato per risolvere la situazione di stallo venutasi a creare nel Nordest.

Con l'accordo raggiunto fra le parti rientra la crisi maturata fra il 6 e il 7 maggio, quando Riformatori, Fortza Paris e MCUS avevano avanzato l'ipotesi di abbandonare la coalizione perché insofferenti rispetto alle "decisioni imposte da un tavolo regionale e nazionale".

"La coalizione di centrodestra sardista, civica ed autonomista - si legge in un comunicato -, formata da Lega, PSdAz, Fratelli d’Italia, Sardegna20Venti, Riformatori Sardi - Fortza Paris, UDC, EpI e Movimento Civico Uniti per Sassari, all’unanimità dei presenti rappresentanti politici, ha deciso indicare come proprio candidato sindaco il Geometra Mariolino Andria per le prossime elezioni comunali del Comune di Sassari. Sarà presto convocata la conferenza stampa di presentazione".