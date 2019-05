Comunali. Clamoroso strappo nel centrodestra a Sassari e Alghero: Riformatori e Fortza Paris fanno saltare il tavolo

Insofferenza diffusa per le "decisioni imposte da un tavolo regionale e nazionale". I due partiti aprono a Nanni Campus

Di: Pietro Lavena

E' caos nel centrodestra a Sassari e Alghero, dove le coalizioni non sono ancora riuscite a esprimere i candidati a sindaco per le elezioni comunali delle due città.

Peggio, le stesse coalizioni rischiano lo strappo dopo settimane di estenuanti e infruttuose trattative. Nella serata di ieri, dopo un'ulteriore fumata nera, Fortza Paris e Riformatori hanno fatto sapere che "rilevata la non volontà di procedere alla libera discussione, bensì di voler applicare le decisioni imposte da un tavolo regionale e/o nazionale con scelte quindi precostituite che rendono inutile qualsiasi confronto, nel prendere atto della impossibilità di partecipare alla scelta di una figura condivisa, in quanto autonomisti e civici, aprono il loro orizzonte ad altri scenari e programmi che verranno immediatamente valutati nell’ottica di poter garantire alla Città la miglior guida possibile".

Il comunicato arriva dopo che a Sassari erano salite in maniera esponenziale le quotazioni del penalista Gabriele Satta (Fi), la cui candidatura era caldeggiata dai pezzi grossi del partito di Berlusconi in Sardegna ma, soprattutto, risultava gradita ad Arcore. Satta, dunque, era vicino a spuntarla su Mariolino Andria, vicino a Fortza Paris, prima della forte presa di posizione degli alleati adesso pronti a rompere la coalizione. E nell'aprire "il loro orizzonte ad altri scenari", i due partiti sembrano chiaramente riferirsi al progetto portato avanti da Nanni Campus, storico sindaco della città, ex Forza Italia, che oggi corre in autonomia sostenuto da liste civiche.

Stallo anche ad Alghero, dove i Riformatori hanno proposto per la candidatura a sindaco il consigliere comunale Francesco Marinaro. Anche in questo caso la mossa ha generato il caos delegittimando le possibili investiture di Mario Conoci, nome forte di Psd’Az e Lega, e Nunzio Camerada, vicinissimo a Marco Tedde di Forza Italia.