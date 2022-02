Frattura a 5 stelle. Grillo: "La voce del Movimento è Conte"

Dopo le scintille fra Conte e Di Maio, il fondatore del M5s invita ad una ricomposizione dello scontro

Di: Redazione Sardegna Live

Un post per invitare il Movimento a rispettare ruoli e funzioni e quindi a parlare con una sola voce, quella del leader votato dagli iscritti: Giuseppe Conte.

Così, secondo fonti interne al partito, andrebbe interpretato l'ultimo post pubblicato sul proprio blog dal fondatore del M5s Beppe Grillo.

Nel testo, Grillo chiama i suoi ad una ricomposizione dello scontro interno al Movimento esploso in seguito alle trattative che hanno portato al Mattarella bis. Il mentore dei pentastellati invita tutti al rispetto dei ruoli per "non dissolvere il dono del padre".