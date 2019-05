Paolo Truzzu: “Partire da progetti ambiziosi e concreti per rilanciare Cagliari”

Il candidato Sindaco: “Andare oltre l’ordinaria amministrazione”. Domani nuovo incontro nella sede dei Riformatori

Di: Antonio Caria

“Andare oltre l’ordinaria amministrazione, partire da progetti ambiziosi e concreti per rilanciare Cagliari”.

È il proposito con cui questa mattina ha avuto inizio il lavoro del candidato sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, riunitosi insieme alla coalizione di centrodestra, civica e sardista.

Tanti gli argomenti trattati: Commercio, periferie, porto, aree naturalistiche, viabilità sono stati i primi temi all’ordine del giorno del confronto odierno. Una particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo di Cagliari città universitaria, ai temi sociali, al futuro delle aree interessate da dismissioni.

Il candidato sindaco ha voluto evidenziare il metodo di azione: “Se vogliamo portare avanti scelte coraggiose, dobbiamo avere la forza di condividerle con la città, di mantenere un costante dialogo con i quartieri, con le categorie e con i cittadini per non ripetere l’errore di coloro i quali per anni si sono chiusi nella convinzione di avere, unici, la verità in tasca”.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di allargare la coalizione e la necessità di promuovere una candidatura forte anche per la Municipalità di Pirri. Una nuova riunione del tavolo per il programma, coordinato da Giorgio Angius, è fissata per domani 6 maggio alle 19.00, nella sede dei Riformatori in via Sant’Ignazio.